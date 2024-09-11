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В Украине 12 сентября не планируют отключать электроэнергию

Отключения электроэнергии на 12 сентября не прогнозируются — Укрэнерго

11 сен 2024, 19:38
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В Україні завтра, 12 вересня, не прогнозуються відключення електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується, — вказано в повідомленні.

Водночас українців закликають:

  • споживати електроенергію ощадливо;
  • не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 22.00.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що споживання електроенергії продовжує зростати. Зокрема, вчора, 10 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Источник: Ракурс


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