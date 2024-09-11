Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні 12 вересня не планують відключати електроенергію
Відключення електроенергії на 12 вересня не прогнозуються — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199200-vidkluchennya-elektroenergiyi-na-12-veresnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 12 вересня, не прогнозуються відключення електроенергії.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується, — вказано в повідомленні.
Водночас українців закликають:
- споживати електроенергію ощадливо;
- не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 22.00.
Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що споживання електроенергії продовжує зростати. Зокрема, вчора, 10 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.