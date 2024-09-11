Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні 12 вересня не планують відключати електроенергію

Відключення електроенергії на 12 вересня не прогнозуються — Укренерго

11 вер 2024, 19:38
999

В Україні завтра, 12 вересня, не прогнозуються відключення електроенергії.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується, — вказано в повідомленні.

Водночас українців закликають:

  • споживати електроенергію ощадливо;
  • не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 22.00.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що споживання електроенергії продовжує зростати. Зокрема, вчора, 10 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів