В Україні 12 вересня не планують відключати електроенергію

https://racurs.ua/ua/n199200-vidkluchennya-elektroenergiyi-na-12-veresnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 12 вересня, не прогнозуються відключення електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується, — вказано в повідомленні.

Водночас українців закликають:

споживати електроенергію ощадливо;

не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 18.00 до 22.00.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що споживання електроенергії продовжує зростати. Зокрема, вчора, 10 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.