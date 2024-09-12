Последствия российских ударов по Конотопу, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n199208-shahedy-nochu-atakovali-grajdanskuu-infrastrukturu-konotopa-13-ranenyh-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 вересня, атакували цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області.

.

В результаті було поранено 13 осіб, серед них є неповнолітній. Одна людина у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Крім того, було пошкоджено:

сім багатоквартирних будинків;

один житловий будинок;

лікарню;

навчальний заклад;

автомобілі та гараж;

магазин.

На місці працюють профільні служби, постраждалим надається необхідна допомога.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочате провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що Конотопську громаду вночі атакували ударні безпілотники типу «Шахед».

Мер міста Артем Семеніхін у своєму Telegram-каналі зазначив, що ситуація з електропостачанням у Конотопі «просто критична» — енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно — ніхто не візьметься спрогнозувати, — зазначив він. — Вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

За його словами, пошкоджено велику кількість навчальних та лікувальних закладів (здебільшого вибиті вікна). Також знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста, рух трамваїв буде обмежено — лише маршрут № 3.