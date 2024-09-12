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Ракурс
Последствия российских ударов по Конотопу, фото: Национальная полиция

«Шахеды» ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Конотопа — 13 раненых (ФОТО, ВИДЕО)

12 сен 2024, 08:32
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 вересня, атакували цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області.


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В результаті було поранено 13 осіб, серед них є неповнолітній. Одна людина у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Крім того, було пошкоджено:

  • сім багатоквартирних будинків;
  • один житловий будинок;
  • лікарню;
  • навчальний заклад;
  • автомобілі та гараж;
  • магазин.

На місці працюють профільні служби, постраждалим надається необхідна допомога.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочате провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що Конотопську громаду вночі атакували ударні безпілотники типу «Шахед».

Мер міста Артем Семеніхін у своєму Telegram-каналі зазначив, що ситуація з електропостачанням у Конотопі «просто критична» — енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно — ніхто не візьметься спрогнозувати, — зазначив він. — Вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

За його словами, пошкоджено велику кількість навчальних та лікувальних закладів (здебільшого вибиті вікна). Також знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста, рух трамваїв буде обмежено — лише маршрут № 3.

Наслідки російських ударів по Конотопу, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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