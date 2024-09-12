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В Украине возобновляются отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии 12 сентября возобновляются в ряде областей

12 сен 2024, 12:46
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В Україні сьогодні, 12 вересня, поновлюються відключення електроенергії.


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Так, ДТЕК повідомляє, що, за командою «Укренерго», з 13.00 до 23.00 у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій області застосовуватиметься одна черга відключень у період з 13.00 до 23.00.

Також про аналогічні графіки відключень повідомляють обленерго низки інших областей, зокрема Чернівецької, Чернігівської, Хмельницької, Полтавської, Житомирської, Сумської та Вінницької.

Источник: Ракурс


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