Отключения электроэнергии 12 сентября возобновляются в ряде областей

В Украине возобновляются отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n199216-otklucheniya-elektroenergii-12-sentyabrya-vozobnovlyautsya-v-ryade-oblastey.html

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В Україні сьогодні, 12 вересня, поновлюються відключення електроенергії.

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Так, ДТЕК повідомляє, що, за командою «Укренерго», з 13.00 до 23.00 у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій області застосовуватиметься одна черга відключень у період з 13.00 до 23.00.

Також про аналогічні графіки відключень повідомляють обленерго низки інших областей, зокрема Чернівецької, Чернігівської, Хмельницької, Полтавської, Житомирської, Сумської та Вінницької.