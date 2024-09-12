Оккупанты нанесли удары по пожарным и коммунальщикам в Никополе, фото: ГСЧС

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У Нікополі вчора, 11 вересня, ввечері надзвичайники гасили пожежу у приватному житловому секторі міста, яка виникла через влучання російського дрона. У цей час ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль.

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Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, рятувальники встигли сховатися у безпечне місце. Перечекавши небезпеку, вогнеборці загасили пожежу на площі 60 кв. м, — зазначають у відомстві.

Сьогодні вранці працівники комунальної служби виїхали до місця події, щоб відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.