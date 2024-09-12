США позволят Украине избивать вглубь россии ракетами Storm Shadow. Фото:

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США можуть дозволити Україні використовувати західні далекобійні ракети для ударів по території росії.

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Вашингтон може дати дозвіл на удари вглиб країни-агресора британськими Storm Shadow та французькими Scalp, оскільки Лондон та Париж підтримують цю ініціативу. Однак президент США Джо Байден навряд чи дасть «зелене світло» на використання ракет ATACMS. Про це повідомило видання The Times.

Зазначається, що господар Білого дому обговорить це питання з іншими лідерами Європи й вислухає їхню позицію щодо будь-яких змін у політиці використання Україною далекобійного західного озброєння.

Як відомо, Велика Британія та Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своїх високоточних ракет. Однак у Вашингтоні поки блокують таку позицію, бо бояться ескалації війни в Україні.

Тим часом російський диктатор володимир путін відреагував на можливість далекобійних ударів по території рф західною зброєю. Воєнний злочинець заявив, що це означатиме безпосередню участь у війні країн НАТО й «зміниться сама суть конфлікту». Тоді, за його словами, Москва «ухвалюватиме відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться».

Нагадаємо, 10 вересня президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив, що Сполучені Штати Америки працюють над скасуванням обмежень на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів углиб росії.

Раніше видання The Hill та Axios писали, що США найближчим часом дозволять ЗСУ використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по росії.

Джерело: The Times