Джо Байден заявив, що США працюють над скасуванням обмежень для України на удари вглиб росії

https://racurs.ua/ua/n199173-bayden-zayavyv-scho-ssha-pracuut-nad-skasuvannyam-obmejen-dlya-ukrayiny-na-udary-vglyb-rf.html

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США працюють над скасуванням обмежень на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів углиб росії.

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Про це 10 вересня заявив президент Джо Байден у розмові з журналістами, передає Reuters.

На питання, чи знімуть США обмеження на використання Києвом зброї великої дальності, Байден, залишаючи Білий дім, сказав:

Ми працюємо над цим просто зараз.

Держсекретар США Ентоні Блінкен незадовго до цього підтвердив, що країна проведе переговори щодо використання Україною західної зброї великої дальності для ударів по росії, передає Bloomberg.

Ми розглянемо та вислухаємо [прохання України зняти обмеження на використання ракет великої дальності], — заявив держсекретар США.

Раніше кореспонденти видань The Hill та Axios писали, що США найближчим часом дозволять українській армії використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по росії. За її інформацією, про це після прибуття до Києва 11 вересня оголосить держсекретар США Ентоні Блінкен.