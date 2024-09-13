Одещину атаковали дроны — обломки наделали беды гражданским

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Ракурс

У ніч на 13 вересня російські окупанти атакували Одесу та область ударними дронами.

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків, операторську будівлю АЗС, господарські споруди та автівки. 74-річний чоловік отримав поранення, йому надали допомогу на місці.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили над Україною 24 ворожі «шахеди», всього росія запустила 26 безпілотників.

ППО працювала у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.