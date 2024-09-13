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КАБ прилетел в Ахтырку - две пожилые женщины умерли от стресса
КАБ рф прилетел в Ахтырку — две пожилые женщины умерли от стресса (ФОТО)https://racurs.ua/n199247-kab-rf-priletel-v-ahtyrku-dve-pojilye-jenschiny-umerli-ot-stressa-foto.htmlРакурс
росія вдарила у ніч на 13 вересня по Сумщині. Внаслідок удару двоє літніх жінок померли від стресу.
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Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 4.45 росіяни вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі Охтирки.
Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три транспортні засоби, господарчі споруди та приміщення місцевого підприємства. Зокрема, за словами місцевих мешканців, вибух зруйнував кілька незаконно встановлених гаражів у дворі житлової забудови.
Проте найсумніше те, що внаслідок стресу від вибуху в будинку-інтернаті для літніх людей (там унаслідок вибуху вилетіли вікна в актовій залі) померли дві жінки.
Поранень вони не зазнали, але стрес виявився надто сильним.
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