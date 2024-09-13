росія вдарила по Сумщині: двоє літніх жінок померли від стресу

https://racurs.ua/ua/n199247-kab-pryletiv-v-ohtyrku-dvoie-litnih-jinok-pomerly-vid-stresu-foto.html

Ракурс

росія вдарила у ніч на 13 вересня по Сумщині. Внаслідок удару двоє літніх жінок померли від стресу.

.

Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 4.45 росіяни вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі Охтирки.

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три транспортні засоби, господарчі споруди та приміщення місцевого підприємства. Зокрема, за словами місцевих мешканців, вибух зруйнував кілька незаконно встановлених гаражів у дворі житлової забудови.

Проте найсумніше те, що внаслідок стресу від вибуху в будинку-інтернаті для літніх людей (там унаслідок вибуху вилетіли вікна в актовій залі) померли дві жінки.

Поранень вони не зазнали, але стрес виявився надто сильним.