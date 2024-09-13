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Ракурс
Президент перегрузил СНБО в результате недавних изменений в правительстве

Президент перегрузил СНБО в результате недавних изменений в правительстве

13 сен 2024, 12:12
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Президент України увів до складу Ради нацбезпеки та оборони України нових міністрів.


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Володимир Зеленський змінив склад РНБО після «великого перезавантеження» уряду. Про це йдеться в опублікованому на сайті ОП указі № 627.

Зі складу РНБО вивели Дмитра Кулебу та Олександра Камишіна. Натомість до неї ввели міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна та міністра юстиції Ольгу Стефанішину.

Источник: Ракурс


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