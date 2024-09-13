Президент перетрусив склад РНБО внаслідок нещодавніх змін в уряді

https://racurs.ua/ua/n199248-prezydent-peretrusyv-sklad-rnbo-vnaslidok-neschodavnih-zmin-v-uryadi.html

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Президент України увів до складу Ради нацбезпеки та оборони України нових міністрів.

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Володимир Зеленський змінив склад РНБО після «великого перезавантеження» уряду. Про це йдеться в опублікованому на сайті ОП указі № 627.

Зі складу РНБО вивели Дмитра Кулебу та Олександра Камишіна. Натомість до неї ввели міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна та міністра юстиції Ольгу Стефанішину.