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Наблюдатели МАГАТЭ начали работу на украинских высоковольтных электроподстанциях, фото: «Укрэнерго»

Наблюдатели МАГАТЭ начали работу на высоковольтных подстанциях — Укрэнерго

13 сен 2024, 20:10
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Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що вчора, 12 вересня моніторингова місія МАГАТЕ відвідала одну з підстанцій «Укренерго», яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС.

Присутність моніторингової місії МАГАТЕ на ключових електропідстанціях має стати додатковим фактором стримування росії від ударів по об'єктах системи передачі, — наголосив очільник «Укренерго» Олексій Брехт. — Увага міжнародної спільноти є запорукою нашої підтримки у протидії енергетичному терору.

У компанії зазначають, що на початку вересня президент України Володимир Зеленський та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі домовились про розширення мандата моніторингової місії агентства — тепер інспектори МАГАТЕ мають відстежувати безпекову ситуацію не лише безпосередньо на українських АЕС, а й на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на українських високовольтних електропідстанціях, фото: «Укренерго»

Источник: Ракурс


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