рф ночью атаковала Украину 76 дронами Shahed. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n199273-rf-nochu-atakovala-ukrainu-76-dronami-shahed-bolshinstvo-sbila-pvo.html

Ракурс

Масовану атаку дронів відбивали українські військові минулої ночі.

.

У ніч на 14 вересня країна-агресор атакувала ударними БпЛА типу Shahed. Ворог запустив 76 безпілотників з російських Курська та Єйська, а також з Чауди в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах заявили про збиття 72 «Шахедів». Протиповітряні бої відбувалися в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Київській, Донецькій, Житомирській, Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій та Сумській областях. Крім того, два БпЛА були локаційно втрачені, а ще два полетіли в росію.

На нічну атаку відреагував президент Володимир Зеленський, який подякував українським оборонцям та наголосив, що Україні потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності. Глава держави заявив, що Київ працює над цим з усіма партнерами України.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня росіяни атакувала 26 ударними БпЛА типу Shahed, але ППО збила 24 безпілотники у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.