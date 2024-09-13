ППО збила над п'ятьма областями 24/26 "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n199243-ppo-zbyla-unochi-nad-p-yatma-oblastyamy-24-26-shahediv.html

Ракурс

У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26-ма ударними БпЛА типу Shahed.

.

У Повітряних силах повідомили, що районами пусків були Приморсько-Ахтарськ — рф та Чауда — окупований Крим.

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Після нічної атаки жителі Одеси знайшли уламки російського безпілотника на вулиці.

Голова Одеської ОВА Олега Кіпера повідомив, що ворог атакував «шахедами» з тимчасово окупованого Криму. Сили ППО вели активну бойову роботу майже годину.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків в Одесі та околицях було пошкоджено чотири гаражі, скло у 20 приватних будинках, чотири легкові автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Постраждав 74-річний чоловік, у якого виявили різану рану руки. Медики надали допомогу на місці.

Правоохоронці документують наслідки чергової атаки росіян на цивільне населення Одещини.