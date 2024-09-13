Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПВО сбила ночью над пятью областями 24/26 "шахедов"

ПВО сбила ночью над пятью областями 24/26 «шахедов»

13 сен 2024, 09:44
999

У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26-ма ударними БпЛА типу Shahed.


.

У Повітряних силах повідомили, що районами пусків були Приморсько-Ахтарськ — рф та Чауда — окупований Крим.

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Після нічної атаки жителі Одеси знайшли уламки російського безпілотника на вулиці.

Фото: Катерина Міхейцева/facebook

Голова Одеської ОВА Олега Кіпера повідомив, що ворог атакував «шахедами» з тимчасово окупованого Криму. Сили ППО вели активну бойову роботу майже годину.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків в Одесі та околицях було пошкоджено чотири гаражі, скло у 20 приватних будинках, чотири легкові автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Постраждав 74-річний чоловік, у якого виявили різану рану руки. Медики надали допомогу на місці.

Правоохоронці документують наслідки чергової атаки росіян на цивільне населення Одещини.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров