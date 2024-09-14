Завод в Нижегородской области. Фото: «Атеш»

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Українські партизани розвідали ще одне стратегічне підприємство в росії.

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Представник руху опору проник на один із російських заводів у Нижегородській області. Підприємство стратегічно важливе для протиповітряної оборони ворога. Про це партизанський рух «Атеш» 14 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей завод входить до складу концерну ППО «Алмаз-Антей». На території партизани зафіксували велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС та обладнання для ідентифікації «свій-чужий».

Це підприємство розташоване за 810 км від кордону з Україною. Таким чином українські ударні безпілотники можуть його уразити.

Нагадаємо, українські партизани побували на на Кінгісеппському машинобудівному заводі в Санкт-Петербурзі. На цьому підприємстві розробляють дизельні двигуни підвищеної потужності, дизель-генераторні установки, виготовляють катери для військ спеціального призначення. Також на заводі розробляють одно та двовісні причепи для потреб Міноборони країни-агресора, а також гусеничні траки для військової техніки.