Партизани побували на стратегічному підприємстві. Фото: АТЕШ

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Українські партизани продовжують працювати в тилових регіонах росії.

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Зокрема, представники руху опору побували на стратегічному підприємстві оборонно-промислового комплексу рф у Санкт-Петербурзі. Український агент, який був впроваджений на Кінгісеппський машинобудівний завод, допоміг дізнатися про важливість цього об'єкта для ворожого ВПК. Про це партизанський рух «Атеш» 12 вересня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що на цьому підприємстві розробляють дизельні двигуни підвищеної потужності, дизель-генераторні установки, виготовляють катери для військ спеціального призначення. Також на заводі розробляють одно та двовісні причепи для потреб Міноборони країни-агресора, а також гусеничні траки для військової техніки.

Все це проводиться тут і на тлі отримання Силами оборони України далекобійних ракет, даний завод послужить чудовою метою ліквідації російського ВПК, — зазначили в «Атеш».

Нагадаємо, наприкінці серпня українські партизани провели розвідку порту в Таганрозі Ростовської області росії, який є важливою частиною транспортної інфраструктури країни-агресора. Цей об'єкт ворог використовує для логістичної підтримки військових операцій окупантів, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива.