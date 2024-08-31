Партизани розвідали російський порт у Таганрозі. Фото: «Атеш»

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Українські партизани провели розвідку порту в Таганрозі Ростовської області рф.

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Представник руху опору розвідав не лише об'єкт, але й прилеглу до нього територію. Всю інформацію про розміщення важливих об'єктів та вузлів він вже передав керівництву. Про це партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Як відомо, Таганрог — місто в Ростовській області рф, яке розташоване на березі Таганрозької затоки Азовського моря.

В «Атеш» відзначили, що порт Таганрог є важливою частиною транспортної інфраструктури країни-агресора. Цей об'єкт росіяни використовують для логістичної підтримки військових операцій окупантів, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива.

Порт Таганрога також є базою для військових судів, які забезпечують контроль над Азовським морем та прилеглими територіями. Порт відіграє важливу роль у забезпеченні військових дій окупантів на півдні України та інших напрямках.

Нагадаємо, днями агент партизанського руху «Атеш» провів розвідку на тренувальній базі Чорноморського флоту рф у Севастополі. Тут російські військові проходять підготовку перед тим, як їх направляють у зону бойових дій.