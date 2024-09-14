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Отключений электроэнергии 15 сентября не прогнозируют, фото:
В Украине 15 сентября не прогнозируют отключения электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n199291-v-ukraine-15-sentyabrya-ne-prognoziruut-otklucheniya-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 15 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.
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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть, — зазначають у компанії. — Користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.
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