Отключений электроэнергии 15 сентября не прогнозируют, фото:

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В Україні завтра, 15 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.

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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».