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Ракурс
Відключень електроенергії 15 вересня не прогнозують

В Україні 15 вересня не прогнозують відключень електроенергії — Укренерго

14 вер 2024, 18:05
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В Україні завтра, 15 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.


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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть, — зазначають у компанії. — Користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.

Джерело: Ракурс


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