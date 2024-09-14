Відключень електроенергії 15 вересня не прогнозують

https://racurs.ua/ua/n199291-v-ukrayini-15-veresnya-ne-prognozuut-vidkluchen-elektroenergiyi-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 15 вересня, не прогнозують відключень електроенергії.

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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».