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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф.
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Цього разу було атаковано найбільші банки росії. Про це сьогодні, 14 вересня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела у ГУР.
Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф. В результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ зс рф, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що під кіберудар, зокрема, потрапили:
- «Банк Росія»;
- «Тінькофф банк»;
- «Газ банк»;
- платіжна система «СБП».
В результаті:
- користувачі в багатьох регіонах рф скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків;
- клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.
Джерело: «Укрінформ»
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