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Українські кіберфахівці здійснили атаку на російські банки, фото:

ГУР здійснило кібератаку на найбільші банки росії — ЗМІ

14 вер 2024, 19:14
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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф.


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Цього разу було атаковано найбільші банки росії. Про це сьогодні, 14 вересня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела у ГУР.

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф. В результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ зс рф, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що під кіберудар, зокрема, потрапили:

  • «Банк Росія»;
  • «Тінькофф банк»;
  • «Газ банк»;
  • платіжна система «СБП».

В результаті:

  • користувачі в багатьох регіонах рф скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків;
  • клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Джерело: «Укрінформ»


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