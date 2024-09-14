Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара российской РСЗО «Торнадо» по селу Пески-Радьковские, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты ударили из «Торнадо» по селу на Харьковщине — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n199301-rashisty-udarili-iz-tornado-po-selu-na-harkovschine-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, близько 12.00 здійснили обстріл приватного житлового сектору у селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.
.
За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ «Торнадо-С», повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті загинула 72-річна жінка — її тіло з-під завалів зруйнованого будинку деблокували рятувальники.
Також двоє людей отримали поранення — 43-річний чоловік та 52-річна жінка.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...