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Наслідки удару російської РСЗВ «Торнадо» по селу Піски-Радьківські, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти вдарили з «Торнадо» по селу на Харківщині — загинула людина (ФОТО)

14 вер 2024, 21:56
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Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, близько 12.00 здійснили обстріл приватного житлового сектору у селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.


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За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ «Торнадо-С», повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті загинула 72-річна жінка — її тіло з-під завалів зруйнованого будинку деблокували рятувальники.

Також двоє людей отримали поранення — 43-річний чоловік та 52-річна жінка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару російської РСЗВ «Торнадо» по селу Піски-Радьківські, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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