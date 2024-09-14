Наслідки удару російської РСЗВ «Торнадо» по селу Піски-Радьківські, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n199301-rashysty-vdaryly-z-tornado-po-selu-na-harkivschyni-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, близько 12.00 здійснили обстріл приватного житлового сектору у селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.

.

За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ «Торнадо-С», повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті загинула 72-річна жінка — її тіло з-під завалів зруйнованого будинку деблокували рятувальники.

Також двоє людей отримали поранення — 43-річний чоловік та 52-річна жінка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).