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Наслідки удару російської РСЗВ «Торнадо» по селу Піски-Радьківські, фото: Харківська обласна прокуратура
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Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, близько 12.00 здійснили обстріл приватного житлового сектору у селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області.
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За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ «Торнадо-С», повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті загинула 72-річна жінка — її тіло з-під завалів зруйнованого будинку деблокували рятувальники.
Також двоє людей отримали поранення — 43-річний чоловік та 52-річна жінка.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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