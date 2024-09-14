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Наслідки російського обстрілу Куп’янщини, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли села Куп’янського району — спалахнули пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199299-rashysty-obstrilyaly-sela-kup-yanskogo-rayonu-spalahnuly-pojeji-foto.htmlРакурс
Російська армія обстріляла населені пункти Курилівської громади Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого спалахнули пожежі.
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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через російські обстріли:
- у селі Новоосинове горіли дві господарчі споруди та автомобіль на площі 200 кв. м;
- у селі Подоли горіли три споруди та літня кухня, а також сталося займання 5 га сухостою.
До гасіння залучено підрозділи ДСНС і добровільну пожежну команду Ківшарівки. Жертв і постраждалих немає, — зазначають у відомстві.
Крім того, рашисти сьогодні о 12.15 з РСЗВ «Торнадо — С» вдарили по селу Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, внаслідок російської агресії загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники. Двох цивільних, чоловіка та жінку, госпіталізували до медичного закладу, — зазначив він.