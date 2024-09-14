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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Куп’янщини, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли села Куп’янського району — спалахнули пожежі (ФОТО)

14 вер 2024, 21:23
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Російська армія обстріляла населені пункти Курилівської громади Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого спалахнули пожежі.


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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через російські обстріли:

  • у селі Новоосинове горіли дві господарчі споруди та автомобіль на площі 200 кв. м;
  • у селі Подоли горіли три споруди та літня кухня, а також сталося займання 5 га сухостою.

До гасіння залучено підрозділи ДСНС і добровільну пожежну команду Ківшарівки. Жертв і постраждалих немає, — зазначають у відомстві.

Крім того, рашисти сьогодні о 12.15 з РСЗВ «Торнадо — С» вдарили по селу Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, внаслідок російської агресії загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники. Двох цивільних, чоловіка та жінку, госпіталізували до медичного закладу, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Куп’янщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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