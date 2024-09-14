Російська армія обстріляла населені пункти Курилівської громади Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого спалахнули пожежі.

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Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через російські обстріли:

у селі Новоосинове горіли дві господарчі споруди та автомобіль на площі 200 кв. м;

у селі Подоли горіли три споруди та літня кухня, а також сталося займання 5 га сухостою.

До гасіння залучено підрозділи ДСНС і добровільну пожежну команду Ківшарівки. Жертв і постраждалих немає, — зазначають у відомстві.

Крім того, рашисти сьогодні о 12.15 з РСЗВ «Торнадо — С» вдарили по селу Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.