Українські війська продовжують просування Курщиною, зокрема їх зафіксували у Веселому, Глушківського району.

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Про це у своєму звіті 14 вересня пише Інститут вивчення війни.

Росіяни також підтверджують просування одразу на декількох напрямках. Водночас зс рф увійшли в західну частину Любимівки.

Те, що ми бачимо зараз на Курщині — це черговий етап операції. Спочатку забезпечення флангу на загрожуючому напрямку, а тепер — прорив, — написав український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

Він вважає, що поки ворог тріумфує після успіхів в районі Снагості, у нього створюються проблеми в декількох інших місцях.

Обмінний фонд знову поповнюється. Так, їм доведеться знову знімати резерви з інших ділянок фронту. А вони продовжують атакувати Вовчанськ та у напрямку Липців. Впертість 80-го рівня просто, — написав Мирошников.

13 вересня стало відомо, що ураїнські війська могли прорвати російський кордон на ще одній ділянці в Курській області — українські військові та російські мілітарні пабліки. За даними підрозділу Khorne Group, ЗСУ вдалося просунутися на глибину близько трьох кілометрів.

Z-канали пишуть, що українським військам за допомогою інженерної техніки вдалося подолати лінії укріплення, що складаються із «зубів дракона» і мінних полів.

Російський Telegram-канал «Рибарь» скаржиться, що українські військові скористалися відволіканням значної частини російських сил на контрнаступальну операцію на рубежі Снагость — Вікторівка та атакували російські позиції на південь від Глушково, зайнявши село Новий путь.

Російській мілітарні пабліки сходяться на думці, що ЗСУ продовжать розширювати плацдарм на цій ділянці.

Міноборони рф визнало атаки українських військ у напрямку населених пунктів Вєсьолоє, Мєдвєжьє та Новий путь у тилу російських військ.

Про те, що операція в Курській області перетворилася на запеклу битву, повідомляє NYT.

Видання пише, що Українські військові розповіли, що останніми днями опір росіян у Курській області посилився. Війська рф застосовують більше безпілотників, снарядів і навіть протитанкових керованих ракет.

Тому прогрес наших підрозділів сповільнився, а зіткнення стають «дедалі смертоноснішими», оскільки москва розгортає підкріплення та посилює удари з повітря.

Тим часом зявилося відео, з якого випливає, що українські десантники розбили в Курській област підрозділ російських Повітряно-десантних військ.

На позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ рф.

Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на відмінно, — додають у Десантно-штурмових військах.

У підсумку — на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян. Решта вцілілих російських «ведевешників» накивали п’ятами.