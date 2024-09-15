Уничтожить на Курщине российский БПЛА "Орион" помогли сами россияне

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Ракурс

Знищити на Курщині рідкісний російський БпЛА «Оріон» допомогли самі росіяни.

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Інформація про збиття рідкісного розвідувально-ударного БПЛА «Оріон» на Курському напрямку з’явилася 31 серпня.

Усього таких дронів було вироблено до 30 штук, при чому щонайменше 6 було збито ще до «курського».

Виробництвом «Оріонів» займається компанія «Кронштадт», розташована в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Центр національного спротиву, знищити рідкісний безпілотник допоміг інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов’язаний із «Кронштадтом».

Певний час тому він вийшов на контакт і запропонував надати дані щодо БПЛА, системи управління та підготовки персоналу.

А головне — як саме окупанти застосовують «Оріони» проти українських військ.

Маючи повну інформацію, Повітряні сили ЗСУ змогли влаштувати засідку на цю рідкісну й дорогу російську «пташку».