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Ракурс
Знищити на Курщині рідкісний російський БпЛА “Оріон” допомогли самі росіяни

Знищити на Курщині рідкісний російський БпЛА «Оріон» допомогли самі росіяни

15 вер 2024, 12:01
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Знищити на Курщині рідкісний російський БпЛА «Оріон» допомогли самі росіяни.


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Інформація про збиття рідкісного розвідувально-ударного БПЛА «Оріон» на Курському напрямку з’явилася 31 серпня.

Усього таких дронів було вироблено до 30 штук, при чому щонайменше 6 було збито ще до «курського».

Виробництвом «Оріонів» займається компанія «Кронштадт», розташована в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Центр національного спротиву, знищити рідкісний безпілотник допоміг інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов’язаний із «Кронштадтом».

Певний час тому він вийшов на контакт і запропонував надати дані щодо БПЛА, системи управління та підготовки персоналу.

А головне — як саме окупанти застосовують «Оріони» проти українських військ.

Маючи повну інформацію, Повітряні сили ЗСУ змогли влаштувати засідку на цю рідкісну й дорогу російську «пташку».

Джерело: Ракурс


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