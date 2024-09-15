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Север Донетчины обесточен в результате обстрелов — оккупанты ударили по Славянской ТЭС
Север Донетчины обесточен в результате обстрелов — оккупанты ударили по Славянской ТЭСhttps://racurs.ua/n199316-sever-donetchiny-obestochen-v-rezultate-obstrelov-okkupanty-udarili-po-slavyanskoy-tes.htmlРакурс
Російські окупанти вдарили по Словʼянській теплоелектростанції в місті Миколаївка Донецької області.
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Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів. Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання, — повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Новини Донбасу» зазначають, що без електропостачання залишилися Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.
Також пошкоджено відділення Укрпошти. Є постраждалі.
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