Север Донетчины обесточен в результате обстрелов — оккупанты ударили по Славянской ТЭС

https://racurs.ua/n199316-sever-donetchiny-obestochen-v-rezultate-obstrelov-okkupanty-udarili-po-slavyanskoy-tes.html

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Російські окупанти вдарили по Словʼянській теплоелектростанції в місті Миколаївка Донецької області.

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Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів. Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання, — повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Новини Донбасу» зазначають, що без електропостачання залишилися Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

Також пошкоджено відділення Укрпошти. Є постраждалі.