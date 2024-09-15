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Ракурс
Север Донетчины обесточен в результате обстрелов — оккупанты ударили по Славянской ТЭС

Север Донетчины обесточен в результате обстрелов — оккупанты ударили по Славянской ТЭС

15 сен 2024, 13:59
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Російські окупанти вдарили по Словʼянській теплоелектростанції в місті Миколаївка Донецької області.


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Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів. Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання, — повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Новини Донбасу» зазначають, що без електропостачання залишилися Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

Також пошкоджено відділення Укрпошти. Є постраждалі.

Источник: Ракурс


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