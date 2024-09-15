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Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів - окупанти вдарили по Словʼянській ТЕС
Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів — окупанти вдарили по Словʼянській ТЕСhttps://racurs.ua/ua/n199316-pivnich-donechchyny-znestrumlena-vnaslidok-obstriliv-okupanty-vdaryly-po-slov-yanskiy-tes.htmlРакурс
Російські окупанти вдарили по Словʼянській теплоелектростанції в місті Миколаївка Донецької області.
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Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів. Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання, — повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Новини Донбасу» зазначають, що без електропостачання залишилися Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.
Також пошкоджено відділення Укрпошти. Є постраждалі.