Одессу и Черноморск накрыл мощный ливень, часть улиц затоплена

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Злива в Одесі 15 вересня призвела до затоплення деяких вулиць у Київському та Пересипському районах.

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Як повідомили в мерії, ускладнено рух на проспекті Небесної сотні, вулицях Чикаленка (колишня Вільямса) і Балківській.

Європа цими днями потерпає від повені — найбільшої за кілька десятиліть.

Європою поширився циклон «Борис», сильний вітер і зливи спостерігають у частині Польщі, Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини. В Румунії відомо про щонайменше п’ятьох загиблих через повені. У Празі перекрили вхід до набережної.

В Австрії випали сильні дощі та сніг у горах, через що виникла загроза зсувів ґрунту.

У Відні та інших регіонах очікують понад 200 мм опадів. Армію країни приведено в бойову готовність для допомоги цивільним екстреним службам.

Південь і південний схід Німеччини також готуються до сильних повеней. За прогнозами, в цих регіонах може випасти від 150 літрів до 350 літрів дощу на квадратний метр.