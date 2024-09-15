Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила разрешение от США на удары вглубь рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n199332-ssha-poka-ne-razreshili-ukraine-bit-vglub-rossii-zelenskiy.html

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Україна поки не отримала дозвіл від США на удари вглиб росії.

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Київ намагався переконати Вашингтон дозволити ЗСУ здійснювати удари вглиб країни-агресора американською зброєю. Це важливо, бо всі союзники дивляться саме на рішення Сполучених Штатів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю журналісту Фаріду Закарії на CNN.

Всі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру, — зазначив глава держави.

Також Зеленський підтвердив, що Україна просто хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань української території. Наголосив, що ворог щомісяця скидає по Україні 4 тис. керованих авіабомб. І саме ці КАБи на 80% зруйнували українську енергетичну інфраструктуру.

На запитання Закарії, чи має наразі Україна дозвіл на глибокі удари по рф, президент відповів — ні.

А у вечірньому відеозверненні глава держави повідомив, що Україна пояснила вже всім партнерам навіщо їй необхідна достатня далекобійність. Тепер Київ чекає відповідних рішень.

Нагадаємо, напередодні видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія вирішили дозволити ЗСУ використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Однак ні Вашингтон, ні Лондон поки ще не готові оголосити про це офіційно.