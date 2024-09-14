Союзники дозволили Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199275-ssha-i-brytaniya-dozvolyly-ukrayini-byty-vglyb-rf-ale-ne-ogoloshuut-pro-ce-the-guardian.html

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Сполучені Штати Америки й Велика Британія надали Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу рф.

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Лондон і Вашингтон вирішили дозволити ЗСУ використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Однак ні США, ні Британія поки ще не готові оголосити про це офіційно. Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що розгортання західних далекобійних ракет «має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни».

Також у статті йдеться, що американський президент Джо Байден не сприймає версію російського диктатора володимира путіна про те, що використання Storm Shadow для ударів по цілях у тилу країни-агресора буде рівносильним початку війни НАТО з рф.

Нагадаємо, напередодні речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США наразі не планують оголошувати про нову політику щодо України та використання ракет дальнього радіусу дії.

Раніше видання The Times інформувало, що Вашингтон може дати дозвіл на удари вглиб країни-агресора британськими Storm Shadow та французькими Scalp, оскільки Лондон та Париж підтримують цю ініціативу. Однак президент США Джо Байден навряд чи дасть «зелене світло» на використання ракет ATACMS.

Джерело: The Guardian