Джон Кірбі, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n199270-ssha-ne-zminuut-polityku-schodo-udariv-po-rf-i-seryozno-stavlyatsya-do-poperedjen-putina-kirbi.html

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США наразі не планують оголошувати про нову політику щодо України та використання ракет дальнього радіусу дії.

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Про це сьогодні, 13 вересня, на тлі зустрічі президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером заявив журналістам речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє агентство Reuters.

Наша позиція щодо надання Україні ракет дальнього радіуса дії для використання всередині росії не змінилася, — зазначив він. — Я б не очікував якихось серйозних заяв з цього приводу.

Кірбі заявив, що США серйозно ставляться до попередження президента росії володимира путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети великої дальності західного виробництва по росії.

Кірбі зазначив, що ця риторика не є новою для путіна.

Це не та риторика, яку ми не чули від нього раніше, — заявив Кірбі. — Він, очевидно, довів свою здатність до агресії… тому, так, ми сприймаємо ці коментарі серйозно.

Джерело: Reuters