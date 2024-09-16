Обезвреживание морской мины, скриншот видео

https://racurs.ua/n199341-vybroshennuu-na-bereg-morskuu-minu-obezvredili-pulemetnoy-ocheredu-na-odeschine-video.html

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На Одещині військові моряки знищили ще одну морську міну, яку винесло на узбережжя.

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Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, опублікувала прес-служба ВМС ЗСУ.

Напередодні силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку вночі винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено кулеметною чергою із дотриманням усіх заходів безпеки та ізоляцією місця підриву, — зазначається в описі відео.

У ВМС наголошують, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів: