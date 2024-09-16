В Киеве 16-летний студент поджег авто, которое волонтеры приобрели для военных

https://racurs.ua/n199354-v-kieve-16-letniy-student-podjeg-avto-kotoroe-volontery-priobreli-dlya-voennyh.html

Ракурс

У Києві 16-річний студент підпалив авто, яке волонтери придбали для військових.

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Сам він приїхав з Черкащині щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці, повідомили 16 вересня в Службі безпеки України.

Для «тестового» завдання він спалив позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті.

Для «звіту» перед окупантами палій знімав загоряння на камеру, сподіваючись на «легкий заробіток» у розмірі 1000 доларів. Утім, грошей він так і не дочекався.

На Донеччині затримали мешканця Краматорська, який також хотів «заробити» на підпалах авто Сил оборони.

Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Незважаючи на юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми.

Тим часом СБУ затримала в Одесі агента рф, який шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою «Лють». Затриманого зовуть Єгор Єрьомін.