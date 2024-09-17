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россия запустила ночью полсотни «шахедов» — ПВО работала в пяти областях
россия запустила ночью полсотни «шахедов» — ПВО работала в пяти областяхhttps://racurs.ua/n199368-rossiya-zapustila-nochu-polsotni-shahedov-pvo-rabotala-v-pyati-oblastyah.htmlРакурс
Вночі українська ППО збила 34 «шахеди» із 51, які запустили російські нацисти по Україні.
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Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у росію.
ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, повідомляють Повітряні сили.
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