россия запустила ночью полсотни «шахедов» — ПВО работала в пяти областях

https://racurs.ua/n199368-rossiya-zapustila-nochu-polsotni-shahedov-pvo-rabotala-v-pyati-oblastyah.html

Ракурс

Вночі українська ППО збила 34 «шахеди» із 51, які запустили російські нацисти по Україні.

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Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у росію.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, повідомляють Повітряні сили.