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Ракурс
россия запустила ночью полсотни «шахедов» — ПВО работала в пяти областях

россия запустила ночью полсотни «шахедов» — ПВО работала в пяти областях

17 сен 2024, 08:25
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Вночі українська ППО збила 34 «шахеди» із 51, які запустили російські нацисти по Україні.


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Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у росію.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, повідомляють Повітряні сили.

Источник: Ракурс


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