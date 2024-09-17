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росія запустила вночі півсотні "шахедів" - ППО працювала у п'яти областях

росія запустила вночі півсотні «шахедів» — ППО працювала у п’яти областях

17 вер 2024, 08:25
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Вночі українська ППО збила 34 «шахеди» із 51, які запустили російські нацисти по Україні.


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Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у росію.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, повідомляють Повітряні сили.

Джерело: Ракурс


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