ВСУ восстановили часть позиций в Волчанске и на Покровском направлении

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Росіяни контратакують Збройні сили України в Курській області. ЗСУ намагаються стримати їхнє просування і продовжують тиснути або оборонятись на інших напрямках.

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За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжували наступальні операції по всьому виступу в Курській області та просунулись в Глушковському районі. Хоча частково росіяни звідти відтіснили українців.

Крім того, ЗСУ відновили позиції на Вовчанському агрегатному заводі, а також у західній частині Михайлівки на Покровському напрямку. Про це у звіті за 16 вересня написав Інститут вивчення війни.

Водночас рф теж має просування, кажуть аналітики. Зокрема в Луганській області російські сили нещодавно незначно просунулися у районі вітрозахисної смуги на південний схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Також окупанти просунулися через канал Сіверський-Донець на південь від Часового Яру у напрямку Ступочек і на північний захід від Андріївки.

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