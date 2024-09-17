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Наводнение в Европе — Укрзализныця обновила изменения в графиках рейсов
Наводнение в Европе — Укрзализныця обновила изменения в графиках рейсовhttps://racurs.ua/n199372-navodnenie-v-evrope-ukrzaliznycya-obnovila-izmeneniya-v-grafikah-reysov.htmlРакурс
Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.
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В Укрзалізниці 17 вересня оновили зміни у графіках рейсів через повені у Європі.
Рейс Відень — Київ — Відень продовжує курсувати як Будапешт — Київ — Будапешт.
Рейс Відень — Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт — Чоп — Будапешт.
Рейс Прага — Перемишль — Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву.
Рейс Прага — Чоп — Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.
З технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп — Будапешт і 644 Дебрецен — Мукачево запустили автобусний трансфер, працюють угорські координатори.
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