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Ракурс
Повінь у Європі - Укрзалізниця оновила зміни у графіках рейсів

Повінь у Європі — Укрзалізниця оновила зміни у графіках рейсів

17 вер 2024, 11:05
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Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.


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В Укрзалізниці 17 вересня оновили зміни у графіках рейсів через повені у Європі.

Рейс Відень — Київ — Відень продовжує курсувати як Будапешт — Київ — Будапешт.

Рейс Відень — Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт — Чоп — Будапешт.

Рейс Прага — Перемишль — Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву.

Рейс Прага — Чоп — Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

З технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп — Будапешт і 644 Дебрецен — Мукачево запустили автобусний трансфер, працюють угорські координатори.

Джерело: Ракурс


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