Россияне обстреливают Сумщину, видя успехи ВСУ в Курской области, - спикер командования

https://racurs.ua/n199373-rossiyane-obstrelivaut-sumschinu-vidya-uspehi-vsu-v-kurskoy-oblasti-spiker-komandovaniya.html

Ракурс

Російські військові обстрілюють Сумську область, бо бачать успіхи українських військ у Курській області росії, проте обстріли тривали б у будь-якому разі.

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Про це заявив речник ОТУВ «Сіверськ».

Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи, — сказав він в ефірі Радіо Свобода.

Водночас, каже він, російські військові зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумщини, а також припинили обстрілювати КАБами Харківщину.

«Ракурс» писав про масований авіаудар дронами Shahed у ніч на 17 вресня по Сумах.

Обласна влада Сумщини 5 вересня з огляду на російські обстріли ухвалила рішення розширити перелік населених пунктів для евакуації.

Керівництво росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики і водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини російської федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.