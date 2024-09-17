Рада в первом чтении поддержала повышение налогов

https://racurs.ua/n199379-rada-v-pervom-chtenii-podderjala-povyshenie-nalogov.html

Ракурс

Рада у першому читанні підтримала підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.

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Про це повідомив 17 вересня народниц депутат Ярослав Железняк. Депутати попередньо підтримали законопроєкт № 11416д.

За проголосував 241 нардеп.

Законопроєкт передбачає: