Рада у першому читанні підтримала підвищення податків

https://racurs.ua/ua/n199379-rada-u-pershomu-chytanni-pidtrymala-pidvyschennya-podatkiv.html

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Рада у першому читанні підтримала підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.

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Про це повідомив 17 вересня народниц депутат Ярослав Железняк. Депутати попередньо підтримали законопроєкт № 11416д.

За проголосував 241 нардеп.

Законопроєкт передбачає: