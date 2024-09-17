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Рада у першому читанні підтримала підвищення податків

Рада у першому читанні підтримала підвищення податків

17 вер 2024, 14:03
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Рада у першому читанні підтримала підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.


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Про це повідомив 17 вересня народниц депутат Ярослав Железняк. Депутати попередньо підтримали законопроєкт № 11416д.

За проголосував 241 нардеп.

Законопроєкт передбачає:

  • 50% податку на прибуток банків у 2024 році;
  • Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • Підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
  • Встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;
  • Встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати.

Джерело: Ракурс


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