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Рада у першому читанні підтримала підвищення податків
Рада у першому читанні підтримала підвищення податківhttps://racurs.ua/ua/n199379-rada-u-pershomu-chytanni-pidtrymala-pidvyschennya-podatkiv.htmlРакурс
Рада у першому читанні підтримала підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.
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Про це повідомив 17 вересня народниц депутат Ярослав Железняк. Депутати попередньо підтримали законопроєкт № 11416д.
За проголосував 241 нардеп.
Законопроєкт передбачає:
- 50% податку на прибуток банків у 2024 році;
- Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- Підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- Встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;
- Встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати.