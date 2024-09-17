Установлена ​​локация вероятной казни украинского защитника в Донецкой области

https://racurs.ua/n199382-ustanovlena-lokaciya-veroyatnoy-kazni-ukrainskogo-boyca-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

У справі щодо ймовірної страти українського військовослужбовця представниками зс рф проводяться першочергові слідчі дії.

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Наразі попередньо вдалося встановити зображене на світлинах місце вчинення злочину. Це місто Новогродівка Покровського району Донецької області.

«Ракурс» писав, що росіяни стратили мечем українського військовополоненого.

Про перебіг розслідування в ефірі «Суспільного» розповів начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

Правоохоронні органи Донецької області розпочали кримінальне провадження за фактом чергового звірства російських загарбників. Проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення обставин злочину. Намагаємось встановити точний час, потерпілу особу, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Лисенко повідомив, що крім безпосередніх виконавців слідство збиратиме інформацію і щодо командирів. Правоохоронці залучатимуть всі необхідні ресурси, в тому числі у співпраці з громадськими організаціями.

На жаль, такі випадки носять системний характер. На сьогодні правоохоронними органами розпочато 36 кримінальних проваджень за фактами можливої страти військовополонених на полі бою безпосередньо після потрапляння в полон. Досліджуються обставини страти 84 українських захисників.

За фактами вчинення таких злочинів повідомлено про підозру чотирьом представникам збройних формувань рф. Двоє вже отримали вироки в українських судах, ще один обвинувальний акт слухається в суді.