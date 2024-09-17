Зеленский провел важное совещание по плану победы. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні дві наради.

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Одна з нарад була щодо військового наповнення плану перемоги для України. З військовим командуванням підготовили хороший, сильний зміст для військового пакета. Саме цей зміст «може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги». Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення.

Щодо другої наради, то вона стосувалась збільшення повітряного флоту F-16 та відбулась з командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Президент відзначив, що вже є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів.

Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що український «план перемоги» виписаний вже на 90%. Його планують представити на наступному тижні союзникам.