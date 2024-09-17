Разрушены склады из БК под Мариуполем. Фото: Петр Андрющенко

https://racurs.ua/n199399-sputnik-zafiksiroval-posledstviya-udara-vsu-po-skladam-boepripasov-pod-mariupolem.html

Ракурс

З’явився супутниковий знімок з наслідками ударів ВМС України по ворожих складах боєприпасів під окупованим Маріуполем.

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На світлинах видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях міста. Очевидці стверджують, що деякі удари були здійснені ще 13 вересня, а інші українські оборонці завдали 16 вересня. Знімки оприлюднила російська служба «Радіо Свобода» у Telegram.

Як зазначили в Defence Express, український флот вдарив по складу окупантів вітчизняними крилатими ракетами «Нептун». При цьому удар було завдано по цілі, яка знаходиться на відстані менш як 100 км від лінії фронту.

Нагадаємо, днями Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які росіяни накопичували для обстрілів.