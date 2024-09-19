Авиация рф атаковала Запорожский район, есть погибшая и раненые. Фото:

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Ракурс

Російські загарбники атакували Запорізький район.

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Ворожі літаки скинули керовані авіаційні бомби, внаслідок чого загинула жінка, ще дві людини дістали поранення. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 19 вересня повідомив у Telegram.

Також очільник ОВА повідомив про щонайменше чотири російські удари по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні будинки та майно.

Нагадаємо, 18 вересня російські безпілотники атакували Кропивницький. Внаслідок падіння одного з них у житловому секторі міста загинув 41-річний чоловік та травмовано 66-річну жінку. Були пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків.