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Авіація рф атакувала Запорізький район, є загибла та поранені. Фото: поліція

Авіація рф завдала ударів по Запорізькому району — є загибла та поранені

19 вер 2024, 08:50
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Російські загарбники атакували Запорізький район.


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Ворожі літаки скинули керовані авіаційні бомби, внаслідок чого загинула жінка, ще дві людини дістали поранення. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 19 вересня повідомив у Telegram.

Також очільник ОВА повідомив про щонайменше чотири російські удари по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні будинки та майно.

ППО вночі відбила масовану атаку БпЛА. Фото: Генштаб

ППО вночі відбила масовану атаку БпЛА. Фото: Генштаб

ППО вночі відбила масовану атаку БпЛА. Фото: Генштаб

Нагадаємо, 18 вересня російські безпілотники атакували Кропивницький. Внаслідок падіння одного з них у житловому секторі міста загинув 41-річний чоловік та травмовано 66-річну жінку. Були пошкоджені близько 20 приватних житлових будинків.

Джерело: Ракурс


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